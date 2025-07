Milano accoltella il padre nel sonno con 20 coltellate | madre fa arrestare 29enne

Una notte di terrore a Milano, dove un giovane di 29 anni ha sferrato almeno venti coltellate al padre nel sonno, lasciando tutti senza parole. La madre, appena svegliata dalle urla del marito, ha chiamato immediatamente le forze dell’ordine. La vicenda si è svolta in via Cascina Bianca, nel quartiere Barona, e il ragazzo, già sotto cura, ora si trova in manette. Un episodio che scuote la comunità , sollevando domande sulla fragilità mentale e sulla sicurezza familiare.

L’aggressione nella notte in zona Barona. Ha accoltellato il padre almeno venti volte mentre dormiva sul divano, colpendolo al volto, al collo e alla parte alta del petto. È successo a Milano, in via Cascina Bianca, nel quartiere Barona. A dare l’allarme è stata la madre del ragazzo, una donna di 67 anni, che intorno a mezzanotte e venti ha chiamato il 112 dopo essere stata svegliata dalle urla del marito. Arrestato il figlio 29enne: era in cura per disturbi psichiatrici. Il figlio, 29 anni, affetto da disturbi psichiatrici e in cura presso il Centro Psico-Sociale (Cps), è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato per tentato omicidio aggravato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it