Simone Inzaghi e l'Al-Hilal eliminati dal Mondiale per Club | festa Fluminense è in semifinale

Nel mondo del calcio, le sorprese sono all’ordine del giorno e il Fluminense è protagonista di un’impresa memorabile. Con una vittoria convincente contro l’Al-Hilal, la squadra di Renato Gaucho ha eliminato anche Simone Inzaghi e l’Inter dai Mondiali per club, aprendo le porte alla semifinale. Un risultato che alimenta l’entusiasmo dei tifosi e promette emozioni ad alta tensione fino all’ultimo minuto. Scopriamo insieme cosa riserva il cammino delle grandi competizioni.

Il Fluminense elimina anche Simone Inzaghi dal Mondiale per Club dopo aver chiuso la corsa dell'Inter agli ottavi: la squadra di Renato Gaucho batte 2-1 l'Al-Hilal e vola in semifinale, dove troverà la vincente di Palmeiras-Chelsea.

