Gnv rinnova la flotta ecco la Orion | In cinque anni pronte altre 6 navi

GNV dà il via a un entusiasmante progetto di innovazione, presentando la splendida Orion e annunciando l’acquisto di altre sei navi nei prossimi cinque anni. Con Federica Pellegrini come madrina, il battesimo simbolico marca un nuovo capitolo di sostenibilità e modernità per la compagnia. Pierfrancesco Vago evidenzia come questa strategia rafforzi la leadership nel settore crocieristico, aprendo le porte a un futuro sempre più brillante e all’avanguardia.

Il battesimo Gnv Orion, con una madrina d?eccezione come Federica Pellegrini, è servito a Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di Gnv e Msc Crociere, per fare il punto sul rinnovo.

GNV Orion consegnata in Cina: prosegue il rinnovo green della flotta.

