Formula1 Leclerc e Hamilton | Ottime sensazioni

scoprire le potenzialità della vettura e a confrontarmi con i piloti più veloci. Le sensazioni sono ottime e ci danno fiducia per affrontare le prossime sessioni, con l’obiettivo di ottenere risultati ancora migliori. Ora, il nostro focus è affinare i dettagli in vista delle qualifiche, per conquistare una posizione di rilievo in gara e regalare emozioni ai tifosi italiani e non solo.

Roma, 4 lug. (askanews) – “Oggi è andata piuttosto bene perché le sensazioni in abitacolo sono state buone, anche se c’è ancora un po’ di lavoro da fare sulla macchina”. Così Charles Leclerc racconta la sua seconda posizione nelle libere di Silverstone. “In configurazione da qualifica – continua – sembra che non siamo ancora a posto, mentre direi che siamo più a nostro agio sul passo gara. Nel complesso però oggi mi sono divertito molto a guidare e non vedo l’ora di tornare in pista domani”. Soddisfatto anche Lewis Hamilton, terzo nelle libere: “È stata una giornata entusiasmante: è stato fantastico scendere in pista a Silverstone in una Ferrari per la prima volta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

