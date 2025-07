Trump chiede a Putin di fermarsi e lui risponde bombardando l’Ucraina Zelensky preoccupato chiama il leader Usa per chiedergli di ripristinare le forniture militari

In un contesto internazionale sempre più teso, l'ultimo scambio tra Trump e Putin sottolinea le difficoltà di trovare un accordo di pace. Mentre Zelensky preme per ripristinare le forniture militari americane, la speranza di un passo verso la stabilità si affievolisce. La diplomazia sembra ancora lontana, lasciando il mondo a interrogarsi sui prossimi sviluppi di un conflitto che richiede urgentemente un intervento risolutivo.

Se Donald Trump, con la sua quinta telefonata a Vladimir Putin, sperava di strappare un impegno – seppur minimo – per la pace, allora si può tranquillamente dire che la conversazione si è conclusa con un nulla di fatto. Anzi, come affermato dallo stesso tycoon, il dialogo è stato "molto deludente" perché "non ho fatto nessun progresso sull'Ucraina con Putin", aggiungendo di "non essere affatto contento" della guerra in corso e delle prospettive pressoché nulle di una sua conclusione in tempi brevi. Del resto, se durante la telefonata lo zar ha detto di non voler "arretrare sull'Ucraina", spiegando che la Russia, in un modo o nell'altro, "conseguirà tutti i suoi obiettivi", a rendere ancora più chiara la sua intenzione di continuare a oltranza è stato il massiccio bombardamento notturno scattato subito dopo la fine della conversazione.

