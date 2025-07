Delitto di Garlasco incidente probatorio | tamponature per le analisi genetiche

Oggi, a Milano, si è svolto un importante incidente probatorio nel caso Garlasco, con l'obiettivo di fare luce sulla tragica scomparsa di Chiara Poggi. I consulenti hanno completato le tamponature degli ultimi reperti, avviando analisi genetiche cruciali per chiarire il quadro investigativo. La ricerca di Dna, fondamentale per identificare eventuali collegamenti, continua a rappresentare un passo decisivo nel complicato iter giudiziario.

È proseguito oggi l'incidente probatorio, in questura a Milano, per il caso Garlasco che vede coinvolto Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto del 2007. I consulenti hanno concluso la tamponatura degli ultimi reperti. Per la ricerca di Dna, eventualmente da comparare, le tamponature sono state effettuate su tre tamponi autoptici di Chiara, tra cui uno mai analizzato, su tre tracce ematiche, che non avevano fornito risultati all'epoca, e su altre tre su un frammento del tappetino del bagno macchiato dal sangue lasciato dalla scarpa dell'assassino. Analisi anche sul frammento di pelo o capello trovato nella spazzatura.

