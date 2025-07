La Juve Stabia fa spese a casa Inter? Mister Abate vuole 2 giovani – SI

La Juve Stabia si prepara a rinforzare il suo organico con due giovani talenti dell’Inter, sotto la guida esperta di mister Abate. La voglia di scommettere sui giovani promettenti della Serie A si fa sempre più forte, e la stagione in Serie B potrebbe rappresentare il trampolino di lancio perfetto per emergere. Riusciranno queste acquisizioni a fare la differenza? Solo il campo dirà chi avrà deciso meglio.

La Juve Stabia ha bussato alla porta dell’Inter per rafforzare l’organico della prossima stagione. Mister Abate ha chiesto due giovani nerazzurri. RICHIESTI – I giovani dell’Inter fanno gola, è ormai risaputo. Soprattutto quando si parla di Serie B. Lo scorso anno, ad esempio, Francesco Pio Esposito, proprio grazie al secondo prestito allo Spezia, è praticamente esploso chiudendo la stagione con 19 gol totali e con il titolo di capocannoniere del campionato cadetto. Sempre in cadetteria, Ebenezer Akinsanmiro ha conquistato un’insperata salvezza con la Sampdoria dopo il ripescaggio, condannando la Salernitana alla Serie C. 🔗 Leggi su Inter-news.it