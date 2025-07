Incendio in Italia fiamme nella palazzina | coinvolti anche dei bambini

Una notte di paura a Trieste: un incendio devastante ha coinvolto una palazzina di cinque piani in via Galilei, mettendo a rischio la vita dei residenti e, purtroppo, anche di alcuni bambini. Le fiamme sono partite da un appartamento al secondo piano, rapidamente diffuse, costringendo all’evacuazione l'intero edificio. Vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine sono intervenuti tempestivamente per garantire la sicurezza di tutti, mentre si cerca di fare luce sulle cause che hanno scatenato questa tragedia.

Tanta paura nella notte a Trieste, dove un incendio è divampato in una palazzina di via Galilei, coinvolgendo un edificio di cinque piani. Le fiamme sono partite da un appartamento al secondo piano, per poi estendersi rapidamente anche al terzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, diverse ambulanze del 118 e le forze dell'ordine. L'intera struttura è stata evacuata in via precauzionale, mentre undici persone sono state trasportate al pronto soccorso per intossicazione da fumo. Tra loro anche alcuni bambini, che però, secondo quanto emerso, non hanno riportato gravi conseguenze. La persona più colpita sarebbe proprio il residente dell'appartamento da cui è partito il rogo.

