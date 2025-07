Nuovi villaggi missioni e storia | cosa sapere prima del rilascio di disney dreamlight valley’s the unwritten realms

Preparati a scoprire tutto sui nuovi villaggi, missioni e la storia di Disney Dreamlight Valley prima del grande rilascio di The Unwritten Realms. Con l’attenzione focalizzata sull’evento dedicato ai misteri di Skull Rock, il mondo di Dreamlight si arricchisce di nuove avventure che promettono di emozionare i fan. Prima di immergerti in questa avventura finale, ecco tutto ciò che devi sapere per vivere al massimo questa emozionante fase.

Con l'uscita dell'aggiornamento dedicato ai misteri di Skull Rock, l'attenzione si sposta verso il prossimo importante evento in Disney Dreamlight Valley: la pubblicazione della seconda parte di The Storybook Vale. Questo aggiornamento rappresenta il finale del contenuto aggiuntivo, che si concluderĂ con questa release. La prima espansione, A Rift In Time, era stata divisa in tre segmenti, mentre questa seconda fase sarĂ composta da due parti soltanto. che cos'è The Unwritten Realms e quando sarĂ disponibile. la conclusione di Storybook Vale a luglio. Nonostante ci siano state alcune confusione e incertezze riguardo alla natura di The Unwritten Realms, questa non rappresenta un nuovo pacchetto acquistabile separatamente nĂ© un aggiornamento gratuito per il gioco base.

