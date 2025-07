Atalanta 50 milioni per Retegui | l' Al Qadsiah tenta la Dea E il prezzo può essere giusto

L’Atalanta si prepara a cedere Retegui, con una valutazione di circa 50 milioni di euro, attirata dall’interesse del Qadsiah e anche del Milan. La cifra potrebbe essere considerata giusta dai nerazzurri per lasciar partire il bomber, che piace a più club e potrebbe rappresentare un affare importante. L’affare sembra ormai vicino, e tutto indica che un’offerta araba potrebbe presto cambiare gli equilibri di mercato.

I nerazzurri valuterebbero da quella cifra in su l’idea di privarsi del bomber che piace anche al Milan. Possibile l’offerta degli arabi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atalanta, 50 milioni per Retegui: l'Al Qadsiah tenta la Dea. E il prezzo può essere giusto

