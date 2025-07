Texas alluvione catastrofica nella contea di Kerr | almeno sei morti e decine di dispersi

La contea di Kerr, nel cuore del Texas, si trova ad affrontare una tragedia senza precedenti: un'alluvione devastante che ha costretto soccorritori e volontari a correre contro il tempo per salvare vite umane. Tra i dispersi ci sono anche bambini, vittime innocenti di questa calamità. La comunità è stretta nel dolore e nella speranza di un miracolo. La lotta contro le conseguenze di questa catastrofe è appena iniziata, ma la solidarietà non si ferma.

Travolto un campo estivo: bambini tra i dispersi. I soccorritori corrono contro il tempo. La contea di Kerr, nel cuore del Texas, √® stata investita da violente piogge torrenziali che hanno provocato un‚Äô alluvione di proporzioni drammatiche. Secondo le prime informazioni ufficiali, si contano almeno sei vittime, ma il numero dei dispersi resta elevato e preoccupante: fra loro ci sarebbero anche diversi bambini, travolti mentre partecipavano a un campo scuola. Il bilancio provvisorio √® destinato a salire. Le autorit√† locali parlano di una situazione in costante evoluzione, con centinaia di persone che risultano al momento irrintracciabili, secondo quanto riportato da alcuni media texani. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it ¬© Notizieaudaci.it - Texas, alluvione catastrofica nella contea di Kerr: almeno sei morti e decine di dispersi

