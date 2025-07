Frieren | annunciata la seconda stagione di beyond journey’s end in arrivo presto

Grande attesa per i fan di "Frieren: Beyond Journey’s End"! La serie, uno dei capolavori più apprezzati della stagione 2023-2024, tornerà con la sua seconda stagione già a gennaio 2026. La conferma ufficiale, annunciata durante l’Anime Expo 2025, ha entusiasmato milioni di spettatori in tutto il mondo. I dettagli sull’andamento della produzione e gli aggiornamenti sono arrivati, lasciando tutti ansiosi di scoprire cosa riserverà il nuovo capitolo. Restate sintonizzati, perché il viaggio non è affatto finito!

annuncio della seconda stagione di "Frieren: Beyond Journey's End" per gennaio 2026. Una delle serie anime più apprezzate della stagione 2023-2024, "Frieren: Beyond Journey's End", si prepara a tornare con una nuova stagione già nei primi mesi del 2026. La conferma ufficiale è arrivata durante l'Anime Expo 2025, dove sono stati annunciati i dettagli relativi al ritorno della serie. dettagli dell'annuncio e stato di produzione. L'annuncio è stato fatto sul palco dell'evento, con la partecipazione di Chiaki Kobayashi, doppiatore di Stark, del produttore Yuichiro Fukushi e del compositore Evan Call.

