Juve si sblocca la cessione | addio in pochi giorni

In un clima di attesa e tensione, la Juventus sta finalmente sbloccando la cessione di alcuni giocatori chiave, avvicinandosi a un addio che potrebbe arrivare in pochi giorni. Tuttavia, le difficoltà nelle uscite sono molteplici, soprattutto considerando le volontà dei calciatori. La società lavora incessantemente per liberarsi di alcuni ingaggi pesanti, con il primo nome sulla lista che potrebbe lasciare gratuitamente. La strada verso un mercato più libero si fa sempre più concreta, ma resta ancora da superare qualche ostacolo.

I bianconeri stanno lavorando anche sulle uscite, che però sono molto complicate: le ultime notizie arrivano sull'addio gratuito La Juventus ha bisogno di vendere per muoversi con più libertà sul mercato. Ci sta provando, ma soprattutto in questa fase non è semplice e considerando le volontà dei calciatori. Ancora tutti puntano al massimo. I bianconeri hanno diversi calciatori in uscita, ma sono pesanti e non semplici da cedere. In primis il 'solito' Dusan Vlahovic, appena entrato nel suo ultimo anno di contratto a un ingaggio stellare da circa 12 milioni di euro. Cifra che la Juve non ha intenzione di pagare, per questo continua a cercare una soluzione per liberarsene.