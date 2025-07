Calciomercato Fiorentina De Gea intoccabile per Terracciano potrebbe essere addio Per lui due opzioni | Cremonese o ritorno all’Empoli

Il calciomercato della Fiorentina si infiamma: con De Gea ormai titolare, il destino di Terracciano è appeso a un filo. Per il portiere campano, classe 1990, le opzioni si riducono a Cremonese o un ritorno all’Empoli, lasciando nel passato il sogno di una permanenza lunga in viola. Ma quale strada sceglierà? Scopriamo insieme le possibilità che potrebbero cambiare il suo futuro.

Con un contratto in scadenza a giugno 2026 e il ruolo di titolare ormai passato nelle mani di David De Gea, il futuro di Pietro Terracciano sembra sempre più lontano da Firenze. Il portiere campano, classe 1990, potrebbe lasciare la Fiorentina.

