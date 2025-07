Calciomercato Inter i nerazzurri hanno un preferito se parte Calhanoglu | il nome

Il calciomercato dell'Inter si infiamma: con Calhanoglu sempre più lontano dai nerazzurri e il Galatasaray in agguato, i tifosi si chiedono quale sarà il suo destino. La squadra di Inzaghi dovrà prontamente individuare un sostituto all’altezza per non perdere smalto e competitività. Mentre l’attesa cresce, il club lavora per mantenere alta la qualità della rosa, perché...

Calciomercato Inter, l’eventuale partenza di Calhanoglu imporrà ai nerazzurri di cercare un degno sostituto. Dovrebbe essere stato scelto il profilo. Il futuro di Hakan Calhanoglu rimane un tema caldo in casa Inter. Dopo lo sfogo di Lautaro Martinez, il turco sembra sempre più lontano dai nerazzurri. L’interesse del Galatasaray è ormai provato e certificato, ma sin qui non sono pervenute offerte concrete. L’ex Milan, comunque, sembra ormai destinato alla cessione. Chiaramente, la partenza di Calhanoglu imporrà all’Inter di cercare un sostituto all’altezza. Sono tanti i nomi circolati nelle ultime ore, da Rovella a Richard Rios, ma il preferito – secondo Sky Sport – dovrebbe essere Ederson dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, i nerazzurri hanno un preferito se parte Calhanoglu: il nome

Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l'aiuto di Stankovic - Inter Marotta, il maestro della strategia nerazzurra, si prepara a rivoluzionare la rosa: saluta Calhanoglu, già pronto il suo successore, più forte e con il supporto di Stankovic.

