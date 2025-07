Texas fiume esonda e travolge campi estivi | 6 morti e centinaia di dispersi

Una tragedia improvvisa scuote il Texas: un’esondazione devastante del fiume Guadalupe ha inghiottito campi estivi, lasciando dietro di sé sei vittime e centinaia di dispersi, molti dei quali bambini. Di fronte a questa catastrofe naturale, la comunità si stringe nel dolore e nell’incertezza, mentre si cercano risposte e aiuti immediati. È un richiamo alla fragilità della natura e alla necessità di una maggiore attenzione preventiva.

(Adnkronos) – Almeno sei morti confermati e centinaia di dispersi, molti dei quali bambini, a causa di una esondazione improvvisa che ha spazzato via interi campeggi dove erano in corso decine di centri estivi e campi scout in Texas. Lo riferisce l'emittete Nbc spiegando che il fiume Guadalupe è straripato improvvisamente, cresciuto di 6,7 metri .

Alluvione in Texas, fiume inonda un'area di campi scout: 13 morti, tra cui dei bambini. Oltre 20 dispersi - L’emergenza in Texas si fa sempre più grave: le piogge torrenziali hanno trasformato i campi scout di Kerr in un colossale lago naturale, strappando vite e lasciando famiglie nel dolore.

