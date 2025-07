Il tuffo sotto gli occhi degli amici poi il dramma | morto così in Italia aveva soltanto 25 anni

Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia: un giovane di soli 25 anni, originario dell’Africa, ha perso la vita nelle cascate di Valbura, nel cuore dell’Appennino Tosco-Romagnolo. Mentre si tuffava con amici, un dramma improvviso ha interrotto la loro giornata di relax. La scena si è trasformata in un ricordo doloroso, lasciando tutti senza parole. La comunità si stringe al dolore, chiedendosi cosa abbia causato questa tragica fatalità.

Un giovane di 25 anni è morto nel pomeriggio di oggi, 4 luglio, dopo essersi tuffato alle cascate di Valbura, in località Crespino del Lamone, nel comune di Marradi, sull’Appennino Tosco-Romagnolo. Il ragazzo si trovava lì con alcuni amici per una giornata di relax nella natura. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane – di origine africana – potrebbe aver accusato un malore all’impatto con l’acqua o essere stato vittima di un trauma causato dalle rocce presenti nel torrente. Subito dopo il tuffo ha perso conoscenza, senza più riemergere autonomamente. Sono stati gli amici presenti con lui a soccorrerlo per primi, riuscendo a trascinarlo a riva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il tuffo sotto gli occhi degli amici, poi il dramma: morto così in Italia, aveva soltanto 25 anni

