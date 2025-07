Almeno 6 morti per le alluvioni in Texas bambini tra i dispersi

Tragedia in Texas: almeno sei vittime e numerosi dispersi, tra cui bambini, a causa delle devastanti alluvioni che hanno colpito la regione. Le autorità stanno lavorando senza sosta per identificare le persone coinvolte e fronteggiare questa emergenza. La devastazione ha colpito anche un'area di campi estivi, lasciando il nostro cuore spezzato. La comunità ora si unisce per affrontare questa drammatica crisi, sperando in una rapida ripresa.

Almeno sei persone sono morte e altre risultano disperse per le alluvioni che si sono abbattute sul Texas. Lo riportano i media americani, mentre le autorit√† locali hanno sottolineato che tra i dispersi ci sono anche bambini, dopo che le inondazioni hanno colpito un'area di campi estivi. Il bilancio dei morti rimane incerto, ha spiegato Rob Kelly, capo delle autorit√† della contea di Kerr. "Stiamo cercando di identificare le persone" decedute per le alluvioni "molto devastanti e mortali", ha riferito. Riguardo ai bambini che partecipavano a un campo estivo: "Sappiamo che alcuni sono dispersi. Ma non siamo sicuri del numero". 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Almeno 6 morti per le alluvioni in Texas, bambini tra i dispersi

