Ucraina incubo Chernobyl | i russi fanno tremare il mondo

sirene antiaeree cercano di avvertire, ma non riescono a nascondere il pericolo imminente. In questa terra di confine tra guerra e catastrofe nucleare, la paura si mescola alla speranza di un futuro diverso. La lotta per la sovranità e la pace si gioca anche tra le ombre di Chernobyl, dove il passato e il presente si intrecciano in un dramma che scuote il mondo intero. La situazione resta critica e richiede attenzione costante.

Le sirene antiaeree non bastano più a raccontare il rischio. Da mesi, nella parte sudorientale dell’Ucraina, a pochi chilometri dal fronte, si combatte anche contro l’ombra più cupa del passato. Quella che ha il colore della radioattività , il suono delle esplosioni a intermittenza e la forma dei reattori spenti. Intorno, distese di erba gialla, edifici crivellati, torri di raffreddamento deserte, mentre i tecnici che ancora presidiano le centrali si muovono come in apnea. A volte restano senza luce. A volte senza acqua. Più spesso, senza certezze. L’evocazione di Chernobyl, oggi, non è più solo memoria o metafora. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ucraina, incubo Chernobyl: i russi fanno tremare il mondo

"C'è un incubo che si aggira per l'Europa. Il rischio e la possibilità che la Russia adoperi un'arma nucleare tattica per colpire l'Ucraina". Il punto di Maurizio Molinari

