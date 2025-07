Jean-Michel Jarre in concerto all’Anfiteatro di Pompei | la musica del futuro incontra la storia millenaria

Preparati a vivere un’esperienza straordinaria: Jean Michel Jarre porta la sua musica futuristica nell’antico scenario dell’Anfiteatro di Pompei. Dopo il successo a Venezia, il 5 luglio alle 21:15, il maestro della musica elettronica trasformerà il sito archeologico in un palcoscenico di innovazione e tradizione. Un evento esclusivo, parte del prestigioso cartellone BOP – Beats of Pompeii, dove passato e futuro si incontrano in un dialogo senza precedenti.

Dopo l’incredibile debutto in Piazza San Marco a Venezia, Jean-Michel Jarre porta il suo show visionario all’ Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei, il 5 luglio alle ore 21:15, per il secondo dei due concerti-evento in esclusiva italiana. L’appuntamento, inserito nel prestigioso cartellone di BOP – Beats of Pompeii, promette un’esperienza immersiva unica, dove tecnologia, musica elettronica e patrimonio culturale si fondono in un dialogo spettacolare. Pompei non è solo una scenografia suggestiva, ma una scelta voluta da Jarre, artista da sempre affascinato dalla storia e dal simbolismo dei luoghi in cui si esibisce. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

