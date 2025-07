Torino UFFICIALE l’arrivo di Anjorin! Il centrocampista lascia l’Empoli dopo una stagione – il COMUNICATO

Il Torino dà il benvenuto a Tino Anjorin, nuovo centrocampista arrivato dall’Empoli! Dopo una stagione intensa nella squadra toscana, il giovane inglese si prepara a svelare il suo talento in granata. Con un contratto fino al 2024 e una formula di prestito con obbligo di riscatto, Anjorin si fa pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. La rincorsa del Torino verso obiettivi ambiziosi si arricchisce di una pedina di qualità—restate sintonizzati per scoprire cosa ci riserverà questa stagione!

Il Torino ha ufficializzato l'ingaggio del centrocampista inglese Tino Anjorin, proveniente dall'Empoli. Il trasferimento è stato definito con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 .

