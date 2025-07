Douglas Luiz Juventus il futuro del brasiliano è stato deciso! Non ci sono più dubbi | ecco cosa aspettarsi nelle prossime settimane Gli aggiornamenti

Il futuro di Douglas Luiz alla Juventus è ormai deciso, e le prossime settimane riserveranno importanti novità. Il centrocampista brasiliano, che ha deluso in passato, potrebbe presto cambiare maglia nell’ambito della strategia di alleggerimento economico del club torinese. Luca Marchetti di Sky Sport conferma le voci: si tratta di un'operazione che potrebbe rivoluzionare il mercato bianconero. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti esclusivi!

Douglas Luiz Juventus, il futuro del brasiliano è stato deciso: tutti i dettagli sul centrocampista che ha deluso. Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha aggiornato sulla situazione di Douglas Luiz alla Juventus, confermando che il calciomercato Juve sta cercando di fare cassa e che il centrocampista brasiliano è uno dei giocatori sui quali puntare per alleggerire la situazione economica del club. La stagione di Douglas Luiz con la Juve è stata ben al di sotto delle aspettative. Arrivato con grandi promesse, il centrocampista ha faticato a imporsi nel reparto mediano della squadra. Nonostante il suo talento, Douglas Luiz non è riuscito a dare il contributo necessario per aiutare la squadra a rimanere competitiva nella scorsa stagione.

