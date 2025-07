Alluvione in Texas fiume inonda un' area di campi scout | 13 morti tra cui dei bambini Oltre 20 dispersi

L’emergenza in Texas si fa sempre più grave: le piogge torrenziali hanno trasformato i campi scout di Kerr in un colossale lago naturale, strappando vite e lasciando famiglie nel dolore. La tragedia evidenzia l’urgenza di interventi tempestivi e di una maggiore attenzione alle emergenze climatiche. In questo scenario drammatico, la comunità si stringe per far fronte alla catastrofe, ma la conta dei danni continua ad aggravarsi.

Piogge torrenziali si abbattono sulla contea di Kerr, in Texas, causando almeno 13 morti e 23 dispersi, fra i quali ci sarebbero dei bambini di un campo scuola travolto dalle alluvioni. Il bilancio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Alluvione in Texas, fiume inonda un'area di campi scout: 13 morti, tra cui dei bambini. Oltre 20 dispersi

Alluvione in Texas, fiume inonda un'area di campi scout: 6 morti, tra cui dei bambini. Centinaia di dispersi - Un tragico evento scuote il Texas: un'improvvisa alluvione ha devastato un'area di campi scout, causando almeno sei morti, tra cui bambini, e lasciando centinaia di dispersi.

