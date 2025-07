Rione Vasto sit-in contro il ‘mercato della monnezza | Ripristinare decoro e sicurezza

In un gesto di determinazione e civiltà, i residenti del Rione Vasto e della zona Ferrovia hanno organizzato un sit-in per dire basta ai mercatini della monnezza che deturpano il quartiere. Con fervore, reclamano il ripristino del decoro, della sicurezza e dell’ordine in una delle aree più strategiche e nevralgiche della città. È ora di restituire dignità a questo angolo di Napoli, perché il cambiamento parte da qui.

In piazza per dire basta " ai mercatini della monnezza ". I residenti del Rione Vasto e della zona Ferrovia hanno inscenato staseta un sit-in, chiedendo di "ripristinare l'ordine, il decoro e la decenza in un'ampia e nevralgica porzione di città". Vale a dire "quella che abbraccia tutta l'area adiacente la Stazione Garibaldi e che si estende, da un lato verso via Firenze, via Carriera Grande, Porta Nolana e dall'altro verso Porta Capuana". Circa 45 persone hanno sfidato l'afa e affisso volantini in via Firenze. Si sono appellate a Prefetto, Sindaco, Municipalità. " Le istituzioni tutte – hanno detto – si assumano le proprie responsabilità".

