LIVE Italia-Irlanda 18-16 Mondiali rugby U20 in DIRETTA | gli azzurri soffrono ma trovano una preziosa vittoria

Una emozionante battaglia tra Italia e Irlanda nel Mondiale U20 di rugby, con gli azzurrini che, nonostante le difficoltà e un finale col fiato sospeso, riescono a strappare una preziosa vittoria. La sfida ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo minuto, dimostrando il carattere e la determinazione della nostra nazionale. Ma la strada per il prossimo turno è ancora lunga: ora, occhi puntati sulla qualificazione come migliore seconda.

22.27 Sofferenza inesorabile nel finale per i nostri azzurrini. Nonostante ciò, il successo è arrivato, grazie ad un eccellente lavoro della maul nelle trame offensive. Italia che è ancora viva per un posto come migliore seconda, servirà la vittoria della Nuova Zelanda contro l'Irlanda e una nostra grande prova contro la Georgia, nazionale che affronteremo mercoledì 9 luglio. Di seguito la classifica aggiornata della pool C.

