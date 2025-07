Ghiaccioli di frutta per gli animali del Bioparco di Roma contro il caldo ecco i suricati – Il video

Con l’arrivo dell’anticiclone Pluto e le temperature torride, il Bioparco di Roma trova un modo dolce e rinfrescante per coccolare i suoi animali: ghiaccioli di frutta, un rimedio naturale e gustoso contro il caldo. Ecco come i soricati e le altre creature si godono questa fresca novità, dimostrando che anche sotto il sole cocente, cura e attenzione fanno la differenza. Scopriamo insieme questa dolce strategia di benessere!

(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2025 La morsa dell’anticiclone Pluto non molla, dunque lo staff zoologico e veterinario del Bioparco di Roma adotta degli accorgimenti che aiutano agli animali di affrontare le temperature altissime. Alle varie specie di primati, come i tamarini imperatore e i lemuri catta, i guardiani distribuiscono ghiaccioli di frutta congelati a base di mele, albicocche e cocomero, accompagnati da canne di bambù ripiene di yogurt. Oltre a dare refrigerio, questi ultimi ‘strumenti’ sono una forma di arricchimento ambientale e consentono agli animali di aguzzare l’ingegno per trovare il cibo. 🔗 Leggi su Open.online

In un'estate rovente come quella attuale, il Bioparco di Roma si trasforma in un vero e proprio rifugio di frescura per i suoi ospiti animali.

