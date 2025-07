Targa per i monopattini cosa ne pensano le aziende di sharing | Ok al contrassegno ma c’è una regola che proprio non regge

Le aziende di sharing sono divise sul nuovo obbligo del contrassegno per i monopattini elettrici. Da un lato, si riconosce la necessità di regole più stringenti per garantire sicurezza e ordine nelle città; dall’altro, molte criticano una normativa che potrebbe complicare l’uso e la gestione di questi mezzi, invadendo un settore in piena espansione. La domanda resta: questa regolamentazione favorirà davvero la mobilità sostenibile o rischia di frenarla?

Hanno invaso le città, agili e silenziosi. Basta uno smartphone e pochi secondi per sbloccarli e partire. Parliamo dei monopattini elettrici in sharing: anche loro finiscono nel mirino del nuovo Codice della Strada. Più regole, più controlli: a stabilirlo è il ministero dei Trasporti – guidato dal leghista Matteo Salvini – che mercoledì 2 luglio ha pubblicato il provvedimento con cui definisce le caratteristiche tecniche del nuovo “targhino”. Un contrassegno identificativo che dovrà essere affisso sul veicolo. Ma come si adegueranno le aziende di micromobilità in sharing, come Lime, Helbiz, Bird, Dott e tutte le altre piattaforme che in questi anni hanno rivoluzionato gli spostamenti urbani? La nuova targa, le reazioni. 🔗 Leggi su Open.online

