Meloni show da Vespa | Ho sentito Trump non c’è disimpegno su Kiev

Meloni svela i suoi punti di vista in un'intervista esclusiva, tra analisi politiche e sfide attuali. La premier affronta temi caldi come dazi, riforme e il futuro del premierato, lasciando intravedere una strategia flessibile per il secondo mandato. Un dibattito acceso che invita a riflettere sul cammino politico italiano e sulle scelte che plasmeranno il nostro domani. L'articolo Meloni show da Vespa ci offre uno sguardo approfondito su queste dinamiche cruciali.

Ospite della prima giornata del Forum in Masseria, il premier ha affrontato tutti i dossier dell'attualità italiana. Dai dazi, su cui non si sbottona, passando a una dura critica al Tax credit, fino ad arrivare al monito sulla riforma della cittadinanza: "Rimaniamo sui temi del programma, non cerchiamo divisioni". E sul premierato? Meloni ammette la possibilità di doverlo far slittare all'ipotetico secondo mandato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni show da Vespa: “Ho sentito Trump, non c’è disimpegno su Kiev”

In questa notizia si parla di: meloni - show - vespa - sentito

Un fantasma appare alla Camera e si avvicina a Meloni: ecco lo show di Magi - Un fantasma inquietante invade la camera, avvicinandosi a Meloni durante lo spettacolo di Magi. Il deputato di +Europa, travestito con un lenzuolo bianco e la scritta "Referendum", viene espulso immediatamente dall'Aula di Montecitorio.

È arrivata una nuova mazzata della Corte Costituzionale al governo Meloni e al ministro Piantedosi. Con la sentenza numero 96 la Consulta ha bocciato i trattenimenti dei migranti nei Cpr in Albania e in tutto il suolo italiano in quanto ledono la libertà personal Vai su Facebook

Meloni da Vespa: Ho sentito Trump, spero sviluppi positivi con Kiev. SEGUI LA DIRETTA VIDEO; Ucraina, Meloni: «Usa non hanno interrotto fornitura armi»; Meloni da Vespa avvisa Forza Italia: Ius scholae? Non è nel programma, occupiamoci di altro. Tax credit? Scandaloso, buco da 7 mld in soli otto anni- VIDEO.

Meloni da Vespa: "Ho sentito Trump, spero sviluppi positivi con Kiev". SEGUI LA DIRETTA VIDEO - Usa fino alla riforma della giustizia, il programma della maggioranza da terminare e il caso Kaufmann: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è ... Come scrive affaritaliani.it

Meloni in Vespa: silenzia Tajani e giustifica Trump, bastona i magistrati e rilancia Sangiuliano - Chiude la prima giornata del Forum in Masseria a Manduria, in video collegamento. Riporta huffingtonpost.it