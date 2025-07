WWE | Che fine ha fatto Tamina?

da quando Tamina ha fatto il suo ultimo match nel 2022, i fan si chiedono quale sia il suo percorso attuale. Nonostante la sua assenza sul quadrato, il suo ruolo dietro le quinte e il sostegno alle nuove generazioni rimangono fondamentali per la WWE. Ma cosa riserva il futuro per questa icona della divisione femminile? Resta da scoprire se tornerà presto a brillare sul ring, continuando a lasciarci il segno.

C’è un nome che spesso viene nominato dalle wrestler che sono passate dalla WWE negli ultimi quindici anni, e che riceve tantissimo affetto nonostante la scarsa presenza sul ring, soprattutto negli ultimi tempi, ed è quello di Tamina. L’ex campionessa di coppia è uno dei volti più longevi della divisione, e dietro le quinte è fondamentale per l’equilibrio del roster femminile. Eppure sono ormai due anni che non la vediamo sul ring, precisamente dalla Royal Rumble del 2023 e da un paio di match di Main Event subito successivi. Tanto che in molti si chiedono se non sia stata licenziata o lasciata libera alla scadenza del contratto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net