Inter | addio Calhanoglu il sostituto lo manda Guardiola

L’addio di Calhanoglu all’Inter si fa sempre più probabile, e i nerazzurri sono già al lavoro per trovare il suo sostituto. Tra le opzioni emergono profili di alto livello, con Guardiola che sembra aver messo gli occhi su un giocatore non più nel progetto del Manchester City. Il mercato si infiamma: l’Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo, ma chi sarà il protagonista della prossima stagione?

I nerazzurri lavorano per individuare il sostituto di Calhanoglu. E c'è un giocatore che non rientra nei piani del Manchester City. I dettagli L'avventura di Hakan Calhanoglu con l' Inter si potrebbe considerare praticamente terminata. Nonostante ancora l'accordo con il Galatasaray o l'Al-Hilal non è stato trovato, sembra davvero difficile ipotizzare per il turco una nuova stagione con la maglia nerazzurra. Una partenza che costringerà Marotta ad individuare un sostituto di livello per non abbassare la qualità. Nelle ultime ore sta prendendo piede anche l'ipotesi di un calciatore con caratteristiche differenti rispetto all'ex Milan.