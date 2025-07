Roma campagna abbonamenti da record! Tutto sold-out in meno di 5 ore | staccate oltre 40 mila tessere!

Un dato che conferma il tifo sfrenato e l’amore incondizionato dei supporter romanisti, pronti a sostenere la loro squadra in ogni occasione. La passione per la Roma non conosce limiti e si dimostra ancora una volta più viva che mai, promettendo una stagione all’insegna di emozioni e grandi sfide.

Roma, campagna abbonamenti record: sold-out in meno di 5 ore! Staccate oltre 40 mila tessere La passione dei tifosi della Roma si conferma senza limiti. In vista della stagione 202526, il club giallorosso ha annunciato il tutto esaurito della campagna abbonamenti in tempi da record: appena quattro ore dopo l'apertura della vendita libera.

Abbonamenti Roma, sold out record in due settimane: oltre 40mila tessere vendute - Un risultato incredibile, con un tasso di rinnovo del 94%, che testimonia la passione dei tifosi giallorossi che faranno sentire il proprio sostegno anche nella prossima stagione. Riporta msn.com

Abbonamenti, chiusa la fase della waiting list: numeri da capogiro per la Roma - I tifosi rispondono ancora una volta presente: il numero si avvicina alle 40mila tessere sottoscritte. Secondo ilromanista.eu