A Wimbledon ko Darderi e Bellucci domani tocca a Sinner

A Wimbledon, il prestigioso torneo in erba di Londra, entra nel vivo con sfide emozionanti: tra Darderi e Bellucci già eliminati, domani tocca a Sinner puntare al pass per gli ottavi. Con Cobolli, Sonego e Cocciaretto pronti a dare battaglia, il nostro tennis si prepara a conquistare ancora una volta il centro dell’attenzione internazionale. Restate sintonizzati: l’avventura italiana a Wimbledon è più viva che mai!

A caccia del pass per gli ottavi anche Cobolli, Sonego e Cocciaretto. LONDRA (INGHILTERRA) - Termina la quinta giornata degli incontri dei tabelloni principali della 138esima edizione di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba di Londra. Due dei cinque azzurri a.

Bentornato Berrettini: test con Darderi ad Hurlingham. Tutto ok, ora Wimbledon - Bentornato Berrettini! Dopo il test con Darderi ad Hurlingham, tutto sembra pronto per Wimbledon. A circa un mese e mezzo dall’infortunio agli Internazionali, Matteo ha dimostrato di essere tornato in forma, giocando un’ora e 20 minuti contro l’altro azzurro in un match esibizione.

DARDERI SALUTA WIMBLEDON Termina al terzo turno contro l'australiano Thompson l'avventura di Luciano! L'azzurro ha la peggio in 4 set dopo quasi 3 ore di gioco Vai su Facebook

Due italiani in campo venerdì a #Wimbledon. Tocca di nuovo ad Alcaraz e ad Aryna Sabalenka Vai su X

