Carrefour annuncia 175 licenziamenti a Milano | la denuncia dei sindacati e le motivazioni dell'azienda

La recente decisione di Carrefour di licenziare 175 dipendenti a Milano ha fatto scoppiare le proteste dei sindacati, che denunciano un gesto inaccettabile in un contesto già delicato. Mentre l’azienda giustifica le sue motivazioni, le sigle sindacali puntano il dito su scelte strategiche ritenute dannose. Un episodio che solleva interrogativi sul futuro delle relazioni industriali e sulla tutela dei lavoratori in un settore in evoluzione. Continua a leggere.

Carrefour ha annunciato di voler licenziare ben 175 dipendenti nella sua sede a Milano. A denunciare il fatto sono le sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat, Uiltucs che hanno scritto: "Un licenziamento inaccettabile in un contesto di grande tensione che vede da anni Carrefour assumere scelte aziendali sbagliate". 🔗 Leggi su Fanpage.it

