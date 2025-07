UFFICIALE – AIA confermato Rocchi responsabile CAN! Novità Orsato

L'AIA dà il via a una nuova stagione di innovazione e leadership nel calcio italiano. Con la conferma di Rocchi come responsabile delle CAN A e B e l'ingresso di Daniele Orsato in un ruolo strategico, il futuro del nostro arbitri è più brillante che mai. Queste nomine segnano un passo importante verso un'organizzazione più forte e preparata: scopriamo insieme cosa ci riserva il cammino dei nostri arbitri.

L’AIA, l’associazione italiana arbitri, ha approvato oggi le nomine dei Responsabili e Componenti dei vari Organi Tecnici Nazionali. Confermato Rocchi come responsabile della CAN A e B. Mentre arriva un nuovo ruolo importante per Daniele Orsato. NOMINE – L’AIA, dopo la conferenza stampa di una settimana fa dove ha preso parola il presidente Zappi, ha approvato le nomine dei Responsabili e dei Componenti dei vari Organici Tecnici Nazionali per la stagione 2025-26. C’è in primis la conferma di Gianluca Rocchi. Sarà anche lui il responsabile della CAN A e B, ossia colui chiamato a designare gli arbitri per ogni partita di Serie A e di Serie B. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – AIA, confermato Rocchi responsabile CAN! Novità Orsato

