Dazi Meloni Ricostruito dialogo tra Europa e Stati Uniti Video

In un contesto internazionale complesso, il dialogo tra Europa e Stati Uniti si rafforza grazie agli sforzi condivisi. Meloni sottolinea come la Commissione Europea abbia svolto un ruolo chiave nel ricostruire questo rapporto, favorendo un confronto franco e costruttivo. Un passo importante verso una collaborazione più solida e risolutiva, che testimonia la volontà di affrontare insieme le sfide globali. La strada è tracciata: il dialogo continua, e i risultati si fanno già sentire.

ROMA (ITALPRESS) – “ E’ la Commissione Europea che sta seguendo la trattativa con gli Stati Uniti. Da parte italiana abbiamo soprattutto lavorato per fare in modo che il rapporto tra le due sponde dell’Atlantico fosse franco ma costante, cioè teso a cercare di risolvere insieme i problemi. Penso che dobbiamo essere soddisfatti per essere riusciti a ricostruire un dialogo che ieri sembrava interrotto e che invece oggi è continuativo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in collegamento con Bruno Vespa durante il Forum in Masseria. “Vedremo nei prossimi giorni, tutti stiamo facendo la nostra parte di lavoro ma non posso entrare nel merito di quelli che sono eventuali accordi – ha aggiunto -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

