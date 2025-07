Esplode il distributore Gpl | sfiorata la strage

Un'esplosione devastante nel cuore di Roma scuote il quartiere Prenestino, dove un distributore GPL ha improvvisamente esploso, sfiorando la tragedia. La scena, drammatica e caotica, ha lasciato oltre 50 persone ferite, due gravemente. Un incidente che mette in luce i rischi legati alla gestione di sostanze infiammabili e la necessità di maggiori controlli per evitare drammi simili in futuro. Continua a leggere.

È successo a Roma, nel quartiere Prenestino, poco dopo le 8 del mattino. Durante le operazioni di scarico, una fuoriuscita di gas avrebbe causato due deflagrazioni, di cui una forte «come una bomba». Oltre 50 le persone ferite, di cui due gravi.

Questa sera nel Tg2000 delle ore 18.30: 1 #Roma strage sfiorata

Esplode un distributore di gpl a Roma, paura e oltre 40 feriti; “Un’ora dopo sarebbe stata una strage: erano attesi 60 bambini”; L'esplosione a Roma alla pompa di benzina: le cause, i feriti e la cronaca degli eventi.

Esplode distributore gpl a Roma, i detriti raggiungono il campo sportivo vicino: "Poteva essere una strage" - 30 abbiamo fatto evacuare i bambini, erano presenti in 8.

"Un'ora dopo sarebbe stata una strage: erano attesi 60 bambini". La tragedia sfiorata nel centro estivo adiacente al distributore esploso - Pompieri, poliziotti e carabinieri erano intervenuti per spegnere un incendio, poi la violenta deflagrazione.