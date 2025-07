David Juve il messaggio dell’attaccante ai tifosi bianconeri | Sono contento di essere un giocatore bianconero forza Juve! – VIDEO

Jonathan David, neoacquisto della Juventus, ha già acceso l’entusiasmo dei tifosi con un messaggio di passione e determinazione. Dopo aver firmato il contratto a parametro zero, l’attaccante si è mostrato felice e motivato, pronto a contribuire alla nuova avventura bianconera. La sua energia e il suo entusiasmo promettono di portare freschezza e successo alla squadra. E ora, non resta che scoprire cosa ha detto nel suo primo video ufficiale…

David Juve, il messaggio dell'attaccante ai tifosi bianconeri: il VIDEO e le parole dell'attaccante bianconero. Jonathan David ha ufficialmente firmato il suo contratto con la Juventus e non ha perso tempo nel rivolgere un messaggio ai tifosi bianconeri. Arrivato a Torino a parametro zero dopo il termine del suo contratto con il Lille, David è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia della Juve. In un breve post sui suoi canali social, l'attaccante canadese ha espresso la sua determinazione. Un saluto per voi da??????????????? pic.twitter.com6o05KR6V3U — JuventusFC (@juventusfc) July 4, 2025 MESSAGGIO – «Ciao tifosi bianconeri, sono David.

Nuova maglia Juve, Yildiz non sta nella pelle: dopo aver indossato la nuova casacca lancia un messaggio social che gasa i tifosi - Yildiz è entusiasta della nuova maglia della Juventus! Dopo averla indossata, il giovane talento ha condiviso un messaggio sui social che ha infiammato l'entusiasmo dei tifosi bianconeri.

Vlahovic, messaggio sui social ai tifosi della Juve dopo il litigio allo Stadium; Vlahovic dopo Juve-Venezia su Instagram: Tifosi, ora ripartiamo uniti; Lo striscione degli ultras della Juventus per Vlahovic che non hanno fatto entrare allo Stadium.

Juve, che attesa per David! 200 tifosi fuori dal JMedical per aspettare il nuovo attaccante bianconero - C'è grande attesa per Jonathan David, che molto presto diventerà ufficialmente il nuovo attaccante della Juve. Lo riporta tuttojuve.com

David è atterrato a Malpensa! La Juventus dà il benvenuto così al suo nuovo attaccante: il messaggio del club bianconero – VIDEO - La Juventus dà il benvenuto così al suo nuovo attaccante: il messaggio del club per il canadese ex Lille – VIDEO Jonathan David è atterrato questa mattina a Malpensa per ... Riporta juventusnews24.com