Finalmente disponibili le graduatorie aggiornate del Concorso Secondaria PNRR1, un passaggio fondamentale per le assunzioni del prossimo anno scolastico. Dopo complessi ritardi, le procedure si sono concluse oltre il 10 dicembre 2024, permettendo di pianificare con più chiarezza il futuro della scuola. Insieme alle graduatorie residue dell’anno in corso, si aprono nuove opportunità per docenti e istituzioni. Scopriamo insieme cosa cambierà nel panorama delle assunzioni 2025/26.

Concorso DDG n. 25752023 per la scuola secondaria: con grande ritardo arrivano le graduatorie per le quali le procedure si sono concluse oltre il 10 dicembre 2024, e dunque utilizzabili per le assunzioni del 202526, unitamente a quelle ancora residue dell'anno scolastico 202425. A queste si aggiungeranno quelle del PNRR2, ancora in corso d'opera. L'articolo Concorso secondaria PNRR1, le graduatorie per le assunzioni da settembre 2025 AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

