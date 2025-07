Cristiano De André in concerto a Caserta con De André canta De André – Best Of Estate 2025

Preparatevi a vivere un’emozione unica: Cristiano De André torna a incantare il pubblico di Caserta con il suo straordinario progetto “De André canta De André – Best of Estate 2025”. Dopo il successo dei suoi precedenti tour e degli album, questa nuova tappa promette di celebrare l’eredità di Fabrizio in un concerto imperdibile, che farà rivivere le canzoni più amate del grande cantautore. Non mancate all’appuntamento con la musica italiana autentica e senza tempo.

Il progetto “ De André canta De André” si arricchisce così di un nuovo tassello, dopo il successo dei quattro album “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André canta De André – Vol. 2” (2010), “De André canta De André – Vol. 3” (2017) e “De André canta De André – Storia di un impiegato” (2023), dopo vari tour sold out dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio e dopo aver registrato il tutto esaurito in ogni tappa del “De André canta De André Best of Tour Teatrale”. Con “De André canta De André BEST OF ESTATE 2025” Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli insperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Piazza Roma piena di emozione per De André canta De André. Ieri sera Cristiano ha portato in scena i capolavori del padre davanti a una platea numerosa e commossa. Una serata intensa, partecipata, carica di poesia. Vai su Facebook

