I brasiliani del Fluminense vincono 2-1 giocando all’italiana e diventano ricchi Inzaghi va a casa

In una notte di emozioni intense, i brasiliani del Fluminense trionfano 2-1 con un calcio all’italiana, sbancando il campo e puntando dritto alla semifinale contro Palmeiras o Chelsea. L’epilogo, però, segna anche il definitivo addio di Inzaghi all’Al Hilal. Una partita ricca di suspense, che ha mostrato come la passione e la strategia possano cambiare le sorti del gioco. La sfida si conclude, ma il sogno continua...

L’Al Hilal di Inzaghi va a casa. Il Fluminense vince 2-1 e va in semifinale dove attende la vincente di Palmeiras-Chelsea. Partita avvincente, tirata fino alla fine, con pressing conclusivo dei sauditi che però non hanno prodotto più di una serie di mischie. Probabilmente la squadra di Inzaghi era mentalmente appagata dopo la storica vittoria per 4-3 sul Manchester City. Il Fluminense di Renato Portaluppi invece è sceso in campo con determinazione: poca voglia di fare spettacolo e tanta di passare il turno per raggiungere le ricche semifinali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - I brasiliani del Fluminense vincono (2-1) giocando all’italiana e diventano ricchi. Inzaghi va a casa

