Ghiaccioli per gli animali del Bioparco di Roma contro il caldo ecco le Otarie della California – Il video

Con l’arrivo del calore estivo, il Bioparco di Roma si prende cura dei suoi ospiti più speciali con soluzioni fresche e divertenti. Tra queste, ghiaccioli di frutta e giochi rinfrescanti per le otarie della California, protagonisti di un video che mostra come il rispetto del benessere animale sia al centro delle attenzioni dello staff. Scopri come le meravigliose creature del bioparco combattono il caldo con innovativi stratagemmi di cura e amore.

(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2025 La morsa dell’anticiclone Pluto non molla, dunque lo staff zoologico e veterinario del Bioparco di Roma adotta degli accorgimenti che aiutano agli animali di affrontare le temperature altissime. Alle varie specie di primati, come i tamarini imperatore e i lemuri catta, i guardiani distribuiscono ghiaccioli di frutta congelati a base di mele, albicocche e cocomero, accompagnati da canne di bambù ripiene di yogurt. Oltre a dare refrigerio, questi ultimi ‘strumenti’ sono una forma di arricchimento ambientale e consentono agli animali di aguzzare l’ingegno per trovare il cibo. 🔗 Leggi su Open.online

Caldo torrido, per gli animali del Bioparco di Roma ghiaccioli di frutta e yogurt – Il video - In un’estate rovente come quella attuale, il Bioparco di Roma si trasforma in un vero e proprio rifugio di frescura per i suoi ospiti animali.

