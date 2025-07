Gli Oasis incantano Cardiff nella notte della reunion. "Hello". Dopo 16 anni, Liam e Noel Gallagher sono tornati insieme sul palco del Principality Stadium, regalando ai 74 mila fan un concerto indimenticabile. Con chitarre infuocate e melodie iconiche, i re del brit-pop hanno riacceso la passione di una generazione, dimostrando che il vero mito è ancora vivo. La loro magia ha scritto una nuova pagina nella storia della musica.

"Hello". Hanno ricominciato da lì, da una delle loro canzoni più famose gli Oasis nella notte di Cardiff, coi fratelli Liam e Noel Gallagher finalmente insieme dopo 16 anni in una reunion storica: sono saliti sul palco uno di fianco all'altro alzando le braccia, mano nella mano, col pubblico in visibilio. I re del brit-pop hanno incantato con le loro chitarre elettriche e i riff melodiosi i 74 mila spettatori del Principality Stadium col gigantesco tetto chiuso, trasformato da casa del rugby gallese a tempio della musica. "È bello essere tornati", ha detto Liam durante il primo brano, scatenando altro entusiasmo tra i fan, per poi passare insieme alla band ad un'altra hit, 'Acquiesce', in cui entrambi i fratelli hanno cantato insieme, per seppellire l'ascia di guerra: "Abbiamo bisogno l'uno dell'altro".