Esplode distributore carburanti a Roma le operazioni di spegnimento dei Vigili del fuoco – Il video

Una potente esplosione ha scosso il quartiere Prenestino di Roma, coinvolgendo un distributore di carburanti in Via dei Gordiani 32. Le immagini delle operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco mostrano l’intervento tempestivo per mettere in sicurezza la zona. Un episodio che ricorda quanto siano fondamentali la prontezza e la professionalità delle squadre di emergenza. Seguiteci per gli aggiornamenti su questa vicenda cruciale.

(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2025 Una forte esplosione è risuonata in tutta Roma da Via dei Gordiani 32, al quartiere Prenestino, dove è adato in fumo un distributore di carburanti. ecco le operazioni di spegnimento dei Vigili del fuoco. Vvf Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

A Roma è esploso un distributore di benzina - Un'evacuazione di emergenza ha scosso Roma venerdì mattina, quando alle 8:00 un’esplosione ha devastato il distributore di benzina e Gpl in via dei Gordiani.

Roma, esplosione in un distributore di carburante: il racconto in diretta - La giornalista Rai è sul posto per documentare le conseguenze dell'esplosione di un impianto di Gpl in un distributore in via dei Gordiani ... Come scrive msn.com