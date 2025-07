Texas allerta alluvione | fiume inonda un' area di campi scout 6 morti tra cui dei bambini Centinaia di dispersi

Texas in ginocchio: le piogge torrenziali hanno scatenato un’alluvione devastante nella contea di Kerr, inghiottendo intere aree e causando sei vittime, tra cui bambini innocenti, con centinaia di dispersi. La situazione è critica e l’emergenza continua a crescere, mentre i soccorritori si impegnano con ogni risorsa per salvare quante più persone possibile. È un momento di grande emergenza che richiede solidarietà e rapide azioni di intervento.

Piogge torrenziali si abbattono sulla contea di Kerr, in Texas, causando almeno sei morti e molti dispersi, fra i quali ci sarebbero dei bambini di un campo scuola travolto dalle alluvioni. Il. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Texas, allerta alluvione: fiume inonda un'area di campi scout, 6 morti tra cui dei bambini. Centinaia di dispersi

In questa notizia si parla di: morti - texas - bambini - dispersi

Alluvione in Texas, fiume inonda un'area di campi scout: 6 morti, tra cui dei bambini. Centinaia di dispersi - Un tragico evento scuote il Texas: un'improvvisa alluvione ha devastato un'area di campi scout, causando almeno sei morti, tra cui bambini, e lasciando centinaia di dispersi.

Texas, fiume straripa e investe campi scout: 6 morti e decine di dispersi. Molto sono bambini Vai su X

Israele Bat Yam: 4 morti finora (tra cui una bambina di 4 anni ed un bambini di 10 anni). Continuano le ricerche per localizzare 20 dispersi, forse ancora intrappolati sotto le macerie. Vai su Facebook

Morti e dispersi per le alluvioni in Texas, anche bambini; Usa, inondazioni in Texas: morti e dispersi, anche bambini; Morti e dispersi per le alluvioni in Texas, anche bambini.

Morti e dispersi in Texas, anche bimbi in campi estivi - L'alluvione travolge la contea di Kerr, si teme un bilancio pesante: al momento almeno 6 vittime e centinaia di persone che mancano all'appello (ANSA) ... Secondo ansa.it

Inondazione improvvisa devasta il Texas: morti e dispersi nei campi estivi lungo il fiume Guadalupe - Una violenta e improvvisa inondazione ha colpito il sud del Texas, causando almeno sei vittime accertate e centinaia di dispersi, tra cui molti bambini che partecipavano a campi scout e centri estivi. Da tg.la7.it