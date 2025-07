Pedaggi autostradali la Lega e Fdi ritirano l' emendamento Gli aumenti erano previsti dal 1° agosto

In un gesto di unità e responsabilità, Lega e FDI ritirano l’emendamento sugli aumenti dei pedaggi autostradali previsti per agosto, dimostrando come la collaborazione tra le forze politiche possa prevalere su posizioni divergenti. La decisione arriva dopo il confronto con il ministro Matteo Salvini, testimonianza di un impegno condiviso per tutelare gli automobilisti italiani. Ora, si apre una nuova fase di dialogo e concertazione nel settore delle infrastrutture.

«Pur riconoscendo la serietà dell'onorevole Antonio Baldelli di Fdi, la Lega ritira la firma all'emendamento come saggiamente indicato dal ministro Matteo Salvini, e quindi non. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pedaggi autostradali, la Lega e Fdi ritirano l'emendamento. Gli aumenti erano previsti dal 1° agosto

