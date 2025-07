Accordo a rischio sui dazi Donald snobba pure Giorgia

L'ombra di un fallimento si staglia sui negoziati tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti riguardo ai dazi, mentre Donald Trump e la sua retorica snobbano anche le più semplici speranze di accordo, lasciando l'Europa in bilico. Con i progressi che sembrano svanire, il rischio di un'uscita con le ossa rotte diventa sempre più concreto. Ma cosa ci attende nel prossimo capitolo di questa intricata battaglia commerciale?

L’Unione europea rischia di uscire con le ossa rotte dai negoziati con gli Stati Uniti di Donald Trump sui dazi. Non ci sono stati progressi verso un accordo commerciale tra l’Ue e gli Stati Uniti nel corso degli incontri che il commissario al Commercio, Maros Sefcovic, ha avuto giovedì a Washington. È quanto emerge dalle discussioni avute nella riunione degli ambasciatori Ue, dove sembra che il pessimismo si stia diffondendo in vista della scadenza del 9 luglio. Eppure Sefcovic, aveva scritto in un post la notte scorsa sul suo account X: “Si conclude una settimana di lavoro produttiva a Washington. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Accordo a rischio sui dazi, Donald snobba pure Giorgia

