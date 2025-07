Specializzazione sostegno 2025 | tre anni di servizio e specializzati estero in aggiornamento

Se sei un docente con almeno tre anni di servizio su posto di sostegno e desideri specializzarti nel settore, questa è l’opportunità che cercavi! L’Università di Perugia ha aperto il primo bando per percorsi di specializzazione sul sostegno riservati a chi ha maturato esperienza all’estero o in Italia. Con lezioni a partire da metà luglio e un contributo di 60 euro, scopri come potenziare le tue competenze e fare un salto di qualità nel tuo percorso professionale.

L’Università di Perugia ha pubblicato il primo bando per i percorsi di specializzazione sul sostegno riservati ai docenti con tre anni di servizio su posto di sostegno. L’attivazione è prevista dal DM 752025 e le lezioni inizieranno a metà luglio. Il contributo per l’iscrizione alla selezione è di 60 euro. Requisiti di accesso e destinatari: . Specializzazione sostegno 2025: tre anni di servizio e specializzati estero in aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

