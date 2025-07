Inzaghi fuori dal Mondiale per Club! Il Fluminense batte il suo Al Hilal

Il Fluminense di Rio supera l’Al Hilal di Inzaghi, conquistando la semifinale del Mondiale per Club con un 2-1 deciso da due rigori non concessi agli arabi. Un risultato che sancisce l’addio alle speranze degli italiani, con l’assenza di Inter e Juventus, ora sostituite da squadre stranieri pronte a scrivere nuove pagine di storia mondiale. La competizione si infiamma: chi conquisterà il trofeo?

Il Fluminense vince 2-1 contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi e accede in semifinale del Mondiale per Club. Due rigori non concessi agli arabi. INZAGHI FUORI! – Il Mondiale per Club ritorna con i quarti di finale. Non ci sono squadre italiane, perché sia l’Inter che la Juventus sono state eliminate, rispettivamente dal Fluminense e dal Real Madrid. In campo proprio la squadra che ha battuto i nerazzurri, che ad Orlando giocano contro la squadra di Simone Inzaghi, ossia l’Al Hilal. Primo tempo molto tattico, con il Fluminense che gioca meglio, difendendosi con ordine dai pochi attacchi arabi. La squadra di Renato Gaucho, alias Frustaluppi, si conferma molto organizzata e rognosa. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inzaghi fuori dal Mondiale per Club! Il Fluminense batte il suo Al Hilal

