Inter va via anche Barella? L’annuncio fa tremare i tifosi

L’Inter si trova in un momento di grande turbolenza, tra addii eccellenti e tensioni interne. Con Barella ormai in partenza, i tifosi sono increduli di fronte ai recenti contrasti e alle parole dure di Lautaro Martinez, che hanno acceso ulteriormente gli animi. La situazione sembra precipitare, ma cosa riserverà il futuro ai nerazzurri? La risposta potrebbe arrivare proprio nelle prossime settimane, quando si delineeranno i nuovi scenari societari e tecnici.

Piove sul bagnato in casa Inter. Lo Scudetto perso all'ultima giornata, la disastrosa finale di Monaco con il PSG, l'eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club contro il Fluminense e le conseguente parole dure di Lautaro Martinez, che ha invitato ad andar via chi non vuole restare in nerazzurro, mettendosi contro parte dello spogliatoio. Come confermato da Marotta, le parole erano rivolte in special modo contro Calhanoglu, che di tutta risposta ha replicato con un comunicato stampa apparso sui suoi account social. Ma il centrocampista turco non era l'unico destinatario del messaggio, e le parole del Capitano non sono state prese bene da parte dello spogliatoio.