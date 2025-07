Mark Snow compositore del tema musicale di X-Files è morto a 78 anni

Il mondo della musica e delle serie TV piange la scomparsa di Mark Snow, il geniale compositore che ha dato vita a temi indelebili come quelli di X-Files e Smallville. Con una carriera iniziata nel 1976, Snow ha saputo catturare l’immaginazione di milioni di spettatori, creando atmosfere uniche e riconoscibili. L'addio all'artista, avvenuto il 4 luglio 2025 nella sua casa in Connecticut, lascia un’eredità musicale che resterà per sempre.

Il compositore Mark Snow, la cui carriera è iniziata nel 1976, è morto nella giornata di venerdì 4 luglio 2025 nella sua casa in Connecticut. Mark Snow, il compositore che ha creato temi musicali indimenticabili come quelli delle serie X-Files e Smallville, è morto nella giornata del 4 luglio all'età di 78 anni. L'artista era nella sua casa in Connecticut e la triste notizia è stata diffusa dall'amico e collega Sean Callery. L'addio all'artista Il messaggio pubblicato online annuncia: "Mark Snow, una delle persone più meravigliose e di maggior talento che io abbia mai conosciuto, è morto. 33 anni fa ha iniziato a farmi da mentore come artista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mark Snow, compositore del tema musicale di X-Files, è morto a 78 anni

